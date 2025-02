Sant’Orfeto, il punto della ricostruzione col Comitato Rinascita 9 marzo

P

La presidente della Regione Stefania Proietti (insieme alla sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi e alla vice sindaca di Umbertide Annalisa Mierla) ha incontrato nella frazione di Sant’Orfeto alcuni residenti e il comitato Rinascita 9 Marzo. Al centro dell’incontro le novità legate all’approvazione dell’emendamento che estende la normativa del sisma 2016 anche al terremoto del 2023 di Umbertide. "Non era una strada scontata", ha detto Proietti "proposto dal centrodestra ma votato anche dal centrosinistra". La presidente ha quindi annunciato un confronto con la struttura commissariale "per capire come poter mettere a terra le procedure per i primi stanziamenti". I rappresentanti del comitato hanno ricordato il loro impegno "a stimolare le Istituzioni per favorire la ricostruzione". Parlando anche dell’idea, per il futuro, di "elaborazione di progetto di rigenerazione urbana" coinvolgendo un corso del Dipartimento di Ingegneria dell’ateneo perugino.