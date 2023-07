Santopadre: "Il Grifo ha la priorità su tutto" E sulla cessione dice: "Voglio vederci chiaro"

di Francesca Mencacci

PERUGIA

"Devo cercare di rimanere calmo e portare avanti tutte le questioni aperte. Ma la squadra adesso ha la priorità su tutto". Anche sulla trattativa per la cessione del Perugia. "Sto ancora aspettando che mi vengano dimostrate alcune cose. Io non devo correre, non devo cedere la società perché vengo contestato, cedo quando tutto sarà chiaro e io sarò sereno. Sereno non solo per i soldi che devo incassare. Intanto il Perugia parte, questo è quello che conta".

Massimiliano Santopadre si è presentato ieri mattina nella sede di Pian di Massiano. È ancora il padrone di casa e ha dato il benvenuto a Francesco Baldini, il tecnico che aveva scelto qualche settimana fa per allenare il Grifo prima di entrare nel vivo della trattativa per la cessione. Il calcio ha le sue scadenze, oltre le quali non si può andare per non compromettere una stagione prima del via. La trattativa con NineDots, il gruppo interessato a rilevare il Perugia, non è morta, è attualmente in stand by. Ma è nata sicuramente nel momento sbagliato, quello durante il quale di solito, si parte per la nuova stagione. "Purtroppo la trattativa è iniziata in una fase avanzata della stagione, ed è la cosa che sta portando più problemi. È iniziata a metà giugno e in 20-30 giorni non è facile completare la ’due diligence’. Era doveroso ripartire. C’è la cessione, è vero, ma c’è anche la stagione sportiva da preparare. Ho rimandato di qualche giorno il raduno ma quando ho capito che la trattativa non si sarebbe chiusa a breve ho deciso di ripartire, di contrattualizzare Baldini. Intanto il Perugia va, poi vediamo. Spero che, come dicono loro, a breve si riuscirà a chiudere la situazione".

Quindi è tutto nelle mani del compratore?

"No no. Occorre che tante cose vengano chiarite e quando succederà, vedremo come procedere – ha precisato Santopadre – . Avevo chiesto altre garanzie anche sul progetto sportivo, ma sono discorsi che adesso vanno messi da parte. Pensiamo al Perugia".

Si è dato una scadenza entro la quale cedere?

"Il Perugia in questo momento ha la priorità. Ora c’è tempo per fare tutte le valutazioni del caso, sono più sereno perché so che la squadra sta lavorando e l’allenatore è arrivato. C’è più tempo per verificare tante cose, approfondirle, perché quando si corre si rischia di sbagliare. E io non riesco a fare le cose senza serenità: con l’acqua alla gola pensando alla squadra che non parte, non riesco a pensare alla cessione. Ora è un altro discorso".

Cosa manca per avere un quadro preciso dell’operazione?

"Ora ho tempo davanti a me per valutare tutto. L’altra parte deve ancora dimostrare delle cose che ad oggi non mi hanno dimostrato. Si parla tanto in questa città, sono il capro espiatorio di tutto ma la verità è che io leggo le carte, gli altri che parlano lo fanno senza sapere e così si crea solo confusione. Rassereniamoci, ci sono avvocati e notai che stanno valutando tutte le cose, per loro ma anche per noi. Poi mi diranno quello che devo fare. Io arrivo fino ad un certo punto, non ho la cultura e la preparazione per le cose che non conosco. Quando questi professionisti avranno ultimato gli approfondimenti ed io sarò sereno, il club potrà sarà ceduto. Se queste cose, però, non si incastrano, non cedo, questo lo devono sapere tutti. Non è che posso vendere perché vengo contestato, io lo farò quando ci saranno le migliori condizioni per stare tutti sereni".