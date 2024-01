Sant’Eraclio si tuffa nei colori del Carnevale. Oggi la prima sfilata dei sei carri allegorici

Il gran giorno è arrivato. Oggi dalle 15 Sant’Eraclio potrà finalmente dare sfogo a esuberanza, follia, trasgressione, ironia e alla fantasia tipica della “quinta stagione“ quella del Carnevale. Una festa in cui il pubblico verrà coinvolto emotivamente, in quanto il presidente Fabio Bonifazi ha amalgamato le gigantesche creazioni allegoriche, gruppi mascherati multicolori, le spettacolari coreografie delle majorettes, le funamboliche gesta degli artisti da strada, le succulenti pietanze dell’Osteria del Carnevale nella taverna del Rione Badia, in un effervescente cocktail, servito nelle vie inondate da stelle filanti e coriandoli. La parata inaugurale della 61esima edizione della rassegna (ingresso 5 euro ad eccezione dei bambini fino a 12 anni) proporrà i sei giganteschi carri allegorici: Barbieland (cantiere I plus), BaccoBurlacco a Santuracchio (cantiere Cartoon), Steampunk Fantasy (cantiere Flash Back), La Nave Alata (cantiere We Can), E’ tutto un magna magna (cantiere I Matti), Super Mario Bros (Area 51). Le creazioni allegoriche verranno sottoposte alla valutazione della giuria del nono trofeo “Alfio Pace“. In contemporanea con i corsi mascherati nel Castello dei Trinci, dalle 15 alle 18, andrà in scena lo spettacolo itinerante di artisti da strada. Il 4 e l’11 febbraio le prossime sfilate del Carnevale di Sant’Eraclio

C.Lu.