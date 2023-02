Sant’Eraclio, pienone-bis per i giganti di cartapesta

La sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati (foto) ha datto il bis ieri a Sant’Eraclio, che si conferma ’città del Carnevale’. Complice la giornata dal clima gradevole, piazza e vie sono state invase da una massiccia presenza di pubblico che, con un lancio continuo di coriandoli e di stelle filanti, hanno dato effervescenza ad una kermesse che da oltre 60 anni, porta gioia ai bambini come anche agli adulti. Ancora un successo per i giganteschi carri allegorici, un meritato riconoscimento per tutti coloro che con grande impegno e professionalità hanno lavorato alla loro realizzazione. Idem per le maschere, vecchie e nuove, che hanno portato l’allegria per le strade di Sant’Eraclio. Grande merito va riconosciuto ai volontari che lavorano alla riuscita del Carnevale di Sant’Eraclio e che anche quest’anno hanno fatto centro. Il loro lavoro, nonostate le difficoltà e con il contributo del modesto tagliando di ingresso al percorso attraversato daii carri allegorici, consente la sopravvivenza della Rassegna Carnevalesca del Carnevale di Sant’Eraclio. "Una sfilata da incorniciare – ha detto Fabio Bonifazi, presidente dell’Associazione del Carnevale che ci dà la spinta per fare sempre meglio, a cominciare da domenica prossima con la terza sfilata che chiude la rassegna della 61° edizione del Carnevale del 2023". Alla sfilata di ieri erano presenti anche il sindaco Stefano Zuccarini e l’assessore alla Cultura Decio Barili.

C.Lu.