Sant’Eraclio, il carnevale impazza Oggi la seconda sfilata dei carri

FOLIGNO – Al Carnevale di Sant’Eraclio il divertimento è assicurato. Si punta al successo, come in passato (registrato in occasione della prima sfilata dei sei giganteschi carri allegorici), che gli organizzatori contano di bissare nel secondo appuntamento, oggi pomeriggio lungo le vie e la piazza della popolosa frazione folignate. Carnevale dei Ragazzi che quest’anno festeggia la 61a edizione. Il debutto, nonostante il freddo e il fortissimo vento, è stato bagnato dalla massiccia presenza di pubblico: per gli organizzatori oltre 2.500 presenze.

Come è nella tradizione anche oggi i sei carri allegorici e i gruppi mascherati, sommersi da coriandoli e stelle filanti, continueranno a stregare il massiccio pubblico presente. Ricordiamoli i soggetti dei sei carri allegorici, capolavori dei tanti volontari dell’Associazione Carnevale dei Ragazzi di Sant’Eraclio, attrazione unica per i bambini e il pubblico adulto. C’era una volta Cappuccetto Rosso; A tutta Birra….Oktoberfest… E che Fest; Foligno 11 aprile 1472 stampa della prima copia della Divina Commedia di Dante Alighieri; Il Pompiere Sam; Come una Fenice; Attenti al Matto.

Oltre ai giganteschi carri e dei gruppi mascherati, saranno ospiti dell’appuntamento di oggi pomeriggio la Scuola di Ballo Saimon Dance, il Marching Band e Majorettes Santa Cecilia di Montecchio, I racconti del Castello “Nerocarbone". Successo di pubblico e maschere e non solo perché anche durante questa edizione del Carnevale, continua a catturare notevoli presenze di buongustai anche l’Osteria del Carnevale presso la Taverna del Rione Badia, presenze dalle quali arriva un consistente sostentamento economico per consentire la sopravvivenza della Rassegna Carnevalesca di Sant’Eraclio.

C.Lu.