SPOLETO Un altro gioiello della città danneggiato dal terremoto del 2016 sarà ricostruito con fondi pubblici. Ad annunciarlo è l’ufficio per la ricostruzione: "Sono stati approvati gli interventi di miglioramento sismico e restauro della chiesa di Sant’Ansano, in pieno centro storico. Lo scopo dei lavori è di diminuire la vulnerabilità sismica della chiesa sia mediante metodologie di interventi classici che utilizzando materiali e tecnologie più avanzate. Obiettivo centrale del progetto strutturale è quello di analizzare e migliorare il comportamento di insieme della copertura la cui efficacia ha notevoli riscontri ed effetti positivi, anche sui cinematismi locali e quindi sulla sicurezza delle pareti della chiesa" "Andiamo a recuperare un ulteriore gioiello architettonico e religioso dell’Umbria - sottolinea il commissario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli -, la sinergia per il recupero di questi diamanti del territorio è vitale, per questo ringrazio la presidente della Regione, Stefania Proietti, l’Arcidiocesi di Spoleto Norcia, l’arcivescovo Renato Boccardo, il sindaco Andrea Sisti e l’Ufficio Ricostruzione. Il sisma ha creato delle ferite importanti che stiamo sanando, dobbiamo continuare su questa strada". . I lavori per la riqualificazione di Sant’Ansano hanno un costo di 798mila euro.