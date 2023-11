Sant’Agostino in festa. Restaurato l’antico organo del maestro Morettini

Sarà un importante giorno di festa quello di sabato per la chiesa e la Parrocchia di Sant’Agostino, oltre che per la comunità eugubina e non solo. Sarà infatti presentato l’organo di Angelo Morettini, celebre maestro organaro perugino, fresco di restauro a duecento anni dalla costruzione; era stato inaugurato il 25 dicembre del 1823. Un progetto che parte da lontano. Perché dopo l’abbandono dello strumento, purtroppo inservibile, a partire dagli anni sessanta del secolo il Consiglio Parrocchiale Affari Economici, su intuizione e proposta del maestro Renzo Menichetti, ha deciso di optare per degli interventi di restauro programmati in maniera da farne coincidere la conclusione con il bicentenario della sua costruzione. Oltre all’organo è stato deciso di restaurare anche la cantoria in legno nella quale è ubicato. È ritenuta opera dei Maffei o della loro bottega, mentre gli otto pannelli che scandiscono la parte centrale della balaustra, raffiguranti sante e santi in prevalenza dell’ordine agostiniano, alcuni dei quali di incerta identificazione, sono attribuiti a Virgilio Nucci e alla sua scuola. Il programma di sabato inizia alle 16 coi saluti istituzionali del vescovo Luciano Paolucci Bedini, del sindaco Filippo Stirati, del componente del comitato d’indirizzo della Fondazione Perugia Lucio Lupini e del Priore Provinciale Provincia Agostiniana d’Italia padre Giustino Casciano.