Santachiara in concerto al Caio Melisso

SPOLETO - Santachiara in concerto. La Consulta giovanile del Comune ha promosso, all’interno di “Accade a Natale a Spoleto“, la rassegna di eventi organizzata con le associazioni, proloco e istituzioni culturali della città, il concerto del cantautore Santachiara. L’evento, ad ingresso gratuito, si tiene oggi al Teatro Caio Melisso "Spazio Carla Fendi" alle 21.15 ed è rivolto ai giovani della Zona Sociale 9 e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio. Dopo il concerto l’artista sarà intervistato dai ragazzi della Sala Relax Podcast e WoWo che collaborano già con il Comune di Spoleto nelle attività del progetto “Bibl_You: giovani energie in biblioteca“, per raccontare la sua carriera musicale e il particolare rapporto che lo lega alla nostra città. Con il format Sala Relax Podcast sono stati coinvolti giovani a cui sono state fornite le competenze necessarie nella produzione di contenuti podcast.