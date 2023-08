Santa Spina, il fascino della rievocazione

Al rullo dei tamburi e degli squilli delle chiarine torna con tutto il suo fascino la rievocazione della Donazione della Santa Spina. Domenica scorsa, tra due ali di folla in festa i bandi di sfida tra i rioni del borgo e la presentazione delle dame, aspiranti castellane in abiti sontuosi: Alessia Cipriani per Porta del Borgo vecchio, Orietta Alunni per Porta del Monte e Valentina Rovati, dama di Porta del Verziere. Una di loro, al termine per la sfida del Palio, sabato prossimo, alle 21 sarà proclamata castellana del glorioso castello di Montone e domenica pomeriggio aprirà il grande corteo in costume. Ieri sera i rioni si sono affrontati nella gara di tiro con l’arco lungo, il micidiale "Long bow" utilizzato dai soldati di Braccio da Montone, mentre stasera cominceranno le rappresentazioni medievali, piccoli gioielli di teatro, che in questi hanno avuto il pregio di ricostruire e restituire alla conoscenza dei più pezzi importanti della storia di Montone e dei suoi protagonisti. Domani sera presso la rocca di Braccio sarà il rione del Monte, alle 21 a portare in scena "Duplice Pietade"; giovedì sera sarà la volta de "Itinerarium Mentis", rappresentazione medievale del Rione Porta del Verziere; quindi Porta del Borgo, venerdì con "ll sogno di Giacoma". Da non perdere la mostra ‘Celebrando Luca Signorelli’, presso la chiesa di S. Francesco nell’ambito della quale sabato alle 11 si terrà la conferenza a cura della professoressa Valentina Ricci Vitiani "Propter bonam e cordialem amicitiam" dedicata alla pala d’altare che il Signorelli dipinse per Montone. Mostra fotografica presso il chiostro di San Francesco dedicata alla edizione 2022 della festa dal titolo "La Santa Spina, la storia, la bellezza".

Pa.Ip.