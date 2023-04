Santa Spina, domani festa grande a Montone: fede e tradizione

Era il 1473, un anno che segnerà la storia, la tradizione e la fede del Borgo di Montone. Il Conte Carlo Fortebracci, figlio del condottiero Andrea Braccio e Generale delle Milizie della Serenissima Repubblica di Venezia sconfitti turchi ricevette in dono dal prete di Villa di Tugnano una spina della corona del Signore Gesù Cristo. Il Conte tornato a Montone donò al popolo arietano la preziosa reliquia. Da allora, ogni anno, il Lunedì dell’Angelo i montonesi commemorarono quell’avvenimento, rimasto sospeso nei secoli tra fede, festa, folklore e storia e così si apprestano a farlo ancora una volta domani, preparazione del Palio di Agosto. La leggenda racconta che la Spina fiorisse il Venerdì Santo emanando un dolcissimo profumo, fatto che costituì un richiamo irresistibile per la pietà del tempo. I documenti dell’archivio storico arietano attestano infatti che, per la festa del Lunedì di Pasqua, da ogni parte dell’Umbria accorreva la gente, un fatto che accadrà domani giorno di Pasquetta.

La festa inizierà in Piazza Fortebraccio alle 10.30 con la lettura del “Proclama“ del Gran Gonfaloniero, l’arrivo del Conte Carlo del Corteo Storico; alle 11.30 Messa solenne celebrata dal Vescovo Luciano Paolucci Bedini; alle 15.30 ecco “Montone Segreta e la storia della Santa Spina“, visita teatralizzata al Museo e alla Collegiata dove è custodita la Santa Spina. Alle 16.30 esibizione degli arcieri del Gruppo Malatesta e alle 18.00 concerto della Corale Fortebraccio. Evento collaterale sarà “Voci dal borgo“, maratona organistica (esecuzioni ed improvvisazioni no stop e fuori programma) fra il sacro ed il profano, in collaborazione con gli studenti del conservatorio “Morlacchi“ presso l’Auditorium San Fedele (Organo Morettini, 1828) la Collegiata di S. Maria (Organo Martinelli, 1864).

Pa.Ip.