Santa Maria della Misericordia, iniziati gli interventi al parcheggio

Sono iniziati ieri mattina i lavori di riqualificazione del parcheggio Menghini situato difronte all’ingresso principale del Santa Maria della Misericordia che si concluderanno entro i primi giorni di marzo.

I lavori, anticipati dal nostro giornale qualche settimana fa, su aree di pertinenza dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, consistono nel rifacimento dei marciapiedi che costeggiano l’ingresso principale dell’ospedale e nella riqualificazione del parcheggio con il rifacimento della segnaletica orizzontale delle corsie, degli stalli per auto e motocicli e la sistemazione delle aree verdi presenti.

"La Direzione aziendale – scive in una nota l’ospedale –, scusandosi in anticipo con i cittadini e il personale per gli eventuali disagi che si possano creare, ricorda che sono a libera disposizione il parcheggio Gambuli e il parcheggio Taramelli e che restano fruibili ai pazienti autorizzati gli altri parcheggi nei pressi dell’ospedale".