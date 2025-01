Santa Lucia, furti all’asilo: "Mancano le telecamere"

E’ stata respinta con 16 voti contrari, 5 a favore ed un astenuto la proposta del consigliere comunale Leonardo Varasano (Progetto Perugia) sulla installazione di allarme e telecamere di sicurezza sul nido Fantaghirò e la scuola dell’infanzia Il Flauto Magico. Il plesso è stato per mesi oggetto di reiterati furti, intensificatisi nel tempo. Per questo Varasano ha chiesto di impegnare l’amministrazione ad adoperarsi celermente per dotare la struttura di un allarme e di apposite telecamere di sicurezza.

Il consigliere ha comunque riferito che l’ordine del giorno risulta in parte superato, "in quanto a seguito delle segnalazioni l’Amministrazione è intervenuta procedendo al cambio delle serrature ed all’apposizione di un nuovo impianto d’allarme". Varasano ha tenuto a precisare di aver voluto comunque portare la vicenda in Consiglio è che parte della proposta è rimasta ancora inevasa (posizionamento delle telecamere di controllo) e se ne auspica quanto prima l’accoglimento