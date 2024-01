Sanitari, aggressioni in aumento. Nel 2023 i casi sono almeno 150: "Mediatore tra pazienti e famiglie"

Aggressioni e atti di violenza nei confronti dei sanitari: il fenomeno purtroppo non vuol saperne di ridimensionarsi: i primi dati del 2023 parlano di almeno 150 casi, mentre nel ’22 in Umbria ce ne furono 141 (115 con aggressione verbale e 26 fisica) rispetto ai 47 del 2021 e 79 nel 2020). La cronaca della settimana scorsa ne ha registrati già altri due e per questo la Regione ha deciso di muoversi. Così Luca Coletto, ha invitato nella sede dell’Assessorato alla Salute, i direttori dei Pronto Soccorso attivi sul territorio. "Credo sia opportuno avviare un confronto che porti a promuovere azioni utili a frenare episodi che incominciano ad essere preoccupanti – ha detto Coletto - e rendono difficoltosa l’attività lavorativa dei medici e dei professionisti e operatori che, a vario titolo, operano nei pronto soccorso della regione". Il problema si manifesta sopratutto nei giorni festivi, quando l’afflusso è più alto. E in effetti l’assessore ha detto ai medici che, oltre alla giornata di sensibilizzazione e ascolto dei sanitari organizzata a Villa Umbra "valuteremo varie soluzioni per far sì che possiate lavorare con più serenità, soprattutto in orari e giornate, in particolare festivi, in cui si registra maggiore affluenza di pazienti".

Dall’incontro è emerso inoltre che nell’ambito sanitario le aggressioni durante l’attività lavorativa, in particolare verbali, "rappresentano una problematica in incremento e che, spesso, i pazienti arrivano già esasperati al Pronto soccorso, mentre il personale più esposto risulterebbe quello che opera al Triage". E anche se il fenomeno è spesso sottostimato, "ormai è stata raggiunta la consapevolezza che gli episodi per essere arginati, debbano essere denunciati". Circa le soluzioni è stato detto che "il problema essendo complesso, deve trovare una soluzione che coinvolga più soggetti". Tra le misure organizzative valutate per migliorare la situazione, è stata presa in esame la possibilità di prevedere delle figure che possano fare da filtro tra il paziente preso in carico e i familiari, in modo da dare informazioni in tempi rapidi sulla presa in carico del malato, ma anche facilitare il coordinamento con la sicurezza interna.