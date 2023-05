Sanità umbra, lotta alle liste di attesa. "Entro luglio recuperiamo 74mila prestazioni"

Perugia, 27 aprile 2023 – Chissà se questo tentativo di abbattere le liste di attesa in Sanità stavolta andrà in porto: la Regione ci riprova, modificando alcune strategie e mettendo sul piatto alcuni milioni di euro in più. Nella speranza arrivi davvero un cambio di marcia che nonostante numerosi tentativi per adesso non si è verificato. E così ieri mattina la Giunta della presidente Tesei ha deliberato un atto che parte da una situazione precisa: a fine aprile 2022 le prestazioni in sospeso erano circa 76mila mentre oggi risultano circa 74mila.

«Occorre quindi – scrive al Giunta – abbattere lo stock di prestazioni accumulate, gestendo nel contempo le nuove richieste della cittadinanza.La delibera pertanto, ha il duplice scopo da un lato di smaltire entro il prossimo 31 luglio le prestazioni in sospeso e dall’altro di mettere in campo una serie di azioni per evitare futuri percorsi di tutela ed assicurare di conseguenza prestazioni rapide sulle nuove richieste. Come?

Per il primo obiettivo la Regione mette a disposizione il finanziamento aggiuntivo di 5,3 milioni ai quali si sommano altri 1,6 milioni già presenti nei bilanci delle Aziende ospedaliere e sanitarie, proprio al fine di smaltire le 74mila prestazioni al fine di pianificare il loro smaltimento entro il 31 luglio 2023, anche attraverso il coinvolgimento di strutture convenzionate.

Secondo: non far creare nuovi percorsi di tutela (al paziente non viene indicata la data, ma deto che sarà richiamato quando ci sarà posto) o al massimo di effettuare le prestazioni entro una o due settimane dal momento della richiesta del paziente. Con quali azioni?

Ampliare l’offerta delle prestazioni salvando, quando possibile, il principio di prossimità rispetto alla residenza del richiedente. Prevedere l’utilizzo dei macchinari per gli esami per minimo per 12 ore al giorno nei giorni feriali (8-20) e con programmazione anche di apertura serale (almeno una alla settimana) e nei giorni festivi (almeno 2 domeniche al mese).

E ancora: attivare la presa in carico da parte degli specialisti così da prescrivere le prestazioni di approfondimenti/completamento diagnostico senza che il paziente sia rinviato al medico curante. Monitorare costantemente l’offerta dei primi accessi e dei secondi accessi (esami successivi) per riallineare l’offerta al recupero dei posti disponibili. E infine revisione dell’ambito di riferimento per gli over 65 e i pazienti fragili che sarà attivato a livello distrettuale e non più regionale.

Inoltre, attraverso ulteriori attività specifiche sia da parte degli specialisti che della governance, "ci si prefissa di aumentare l’appropriatezza delle prescrizioni. Parallelamente alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, nella delibera, si indica come ottimizzare anche il governo delle liste di attesa chirurgiche". Tra il dire e il fare c’è in mezzo un Oceano stavolta. Vedremo.