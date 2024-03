"Sanità, situazione critica". Palazzo Spada in campo contro la politica regionale

"Dalla classifica 2024 di Newsweek dedicata alle strutture sanitarie, l’ospedale Santa Maria di Terni continua a scivolare sempre più in basso dal 97esimo al 108esimo posto in Italia (su 131). La situazione della sanità ternana continua a restare fortemente critica". A sostenerlo è il vicesindaco Riccardo Corridore. "È palese come la responsabilità sia regionale e quindi attendiamo che da Palazzo Donini arrivino i soldi per il nuovo ospedale che Terni non può più attendere. Nei prossimi giorni – continua Corridore – l’amministrazione riprogrammerà la riunione con i sindacati per elaborare una posizione comune ed aprire una rivendicazione territoriale nei confronti della Regione amministrata in modo unilaterale dalla giunta di centrodestra che altro non ha fatto che aumentare i gravi danni sistemici cagionati dalla sinistra".

"Nei giorni scorsi l’amministazione ha incontrato i direttori generali dell’azienda ospedaliera e della Usl 2 per ragionare sulle tante problematiche che attanagliano la sanità pubblica sul territorio. Il nuovo ospedale, le liste di attesa, i reparti chiusi, i letti di degenza nei corridoi, la congestione del pronto soccorso, i reparti chiusi, la mancanza di personale. E ancora – sottolinea Corridore – problemi di accesso alle prenotazioni delle prestazioni, le prestazioni della medicina territoriale, le inaugurazioni da parte della regione di strutture poi non fruibili appieno, la politica regionale dei farmaci e presidi che causa molte sofferenze nelle cure ospedaliere, tanto che i pazienti sono costretti a portare i farmaci da casa".

Immediata la replica del Santa Maria: "L’azienda ospedaliera fornisce regolarmente i farmaci per tutti i pazienti e provvede all’acquisto anche attraverso le farmacie del territorio. Il paziente può proseguire le terapie domiciliari con il parere favorevole del medico. Può capitare che il paziente porti con sé i farmaci assunti al domicilio per dimostrare al medico curante la terapia in atto, ma in ogni caso l’azienda provvede a tutta la terapia a propria cura e spese".