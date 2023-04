Sanità, sfila la protesta "Situazione disastrosa Occorre intervenire"

Due città “diverse“ che si sfiorano: mentre il partecipato corteo a difesa della sanità pubblica sfila lungo Corso Tacito, nella vicina Galleria del Corso il ministro Adolfo Urso brinda alla sede elettorale del candidato del centrodestra Orlando Masselli, di FdI. Nel corteo promosso dai sindacati ci sono i candidati sindaci di M5S, Claudio Fiorelli, e Pd, José Maria Kenny. In Galleria il centrodestra gonfia il petto davanti al ministro, lungo il Corso sfila la protesta per le condizioni drammatiche della sanità pubblica territoriale. Due realtà parallele, che non s’incontreranno mai. Gianfranco Mascia, co-portavoce regionale di Europa Verde, e Francesca Arca, co-portavoce di Europa Verde Terni e candidata nella lista civica Verdi e Sinistra Kenny per Terni, hanno partecipato alla manifestazione che si è conclusa con un sit-in davanti alla Prefettura.

"La situazione disastrosa in cui versa la sanità di Terni, relegata agli ultimi posti della classifica italiana – dichiarano Mascia e Arca –, è inaccettabile ed evidenzia anni di negligenza e mancanza di investimenti adeguati. I ternani meritano di più ed è nostro dovere agire per migliorare le condizioni del sistema sanitario. Occorre un approccio integrato che preveda l’aumento dei posti letto negli ospedali e nelle cliniche private, in modo da garantire un’assistenza sanitaria adeguata a tutti i cittadini. È anche necessario incrementare il numero di medici e infermieri per far fronte alla crescente domanda di servizi sanitari e ridurre i tempi di attesa".

Ste.Cin.