Sanità pubblica nel caos Filiberti scrive a Coletto

Carenza di medici di base, soppressione della guardia medica a Lugnano, ambulanze senza medici a bordo, ospedali depotenziati e lunghe liste dìattesa. Sono alcune delle criticità dell’area interna amerina sollevate dal sindaco di Lugnano, Gianluca Filiberti, in una lettera all’assessore regionale alla sanità Luca Coletto e al dg dell’Asl2, Massimo De Fino. E’ la sintesi dell’incontro pubblico svolto a Lugnano nelle scorse settimane. "I sindaci, i consiglieri e le associazioni (Confartigianato e Centro Studi Malfatti) hanno espresso seria preoccupazione per la gestione delle funzioni sanitarie e l’assenza di servizi primari per la salute pubblica territoriale nella provincia di Terni, in particolare per l’Area interna Amerina", si legge. Filiberti parla di "situazione molto disomogenea e diversa da quella della provincia di Perugia". Tra le criticità, la carenza dei medici di base dopo il pensionamento di quelli di Guardea, Alviano e Penna, che non sono stati sostituiti, “creando – si legge ancora - notevole disagio nell’ amerino. Come è stato possibile non sia stato programmato il reintegro?", Filiberti contesta la chiusura della guardia medica a Lugnano: "Un servizio essenziale per il bacino d’utenza dell’area amerina, interrotto da oltre un anno e che costringe i cittadini a rivolgersi ai vicini ospedali, intasando i pronto soccorso di Terni e Orvieto". Poi le ambulanze senza medici: "Arrivano senza un dottore che deve partire da Narni con apposito veicolo. Se ci sono piu segnalazioni nello stesso orario cosa succede?" Sottolineato il depotenziamento degli ospedali di Terni, Amelia e Narni, con Orvieto in difficoltà e le lunghe liste d’attesa: "I cittadini sono costretti ad andare in strutture private ma non tutti ne hanno la disponibilità economica"