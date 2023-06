"Sanità pubblica in crisi Colpa della Regione"

"Lo stato critico in cui versa la sanità pubblica sul nostro territorio non è solo frutto delle politiche scellerate di questa giunta regionale, che pensa di curare il sistema appaltando sempre di più ai privati, ma di decenni di politiche di tagli e depauperamento della cosa pubblica. Politiche che hanno colpito e continuano a colpire naturalmente le persone più povere e fragili della nostra società". Lo ha detto, in una partecipata assemblea serale presso la Camera del Lavoro, Simone Pampanelli, segretario generale della Cgil di Perugia. "Abbiamo ripreso l’abitudine di fare assemblee dopo cena - spiega il segretario - per dare la possibilità alle persone che lavorano di esserci e tornare a confrontarsi di persona, su temi cruciali come, appunto, il diritto alla salute". Tema quest’ultimo che sarà al centro della grande manifestazione di sabato a Roma, promossa dalla Cgil insieme ad un ampio gruppo di associazioni laiche e cattoliche, per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale e per dire basta alla piaga di infortuni e morti sul lavoro. "Allargare il campo di azione, coinvolgere le persone è l’unico modo che abbiamo per tentare di incidere sulla realtà". ha detto ancora Pampanelli.