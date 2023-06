Sanità, prove di sopravvivenza Ora l’Asl 1 rafforza gli organici Sono in arrivo 139 assunzioni

di Roberto Borgioni

PERUGIA

Delle proteste ormai s’è perso il conto. Città di Castello (sindaco Secondi in testa) urla per Radiologia, Assisi contesta la carenza di personale e lo stop all’attività chirurgica, Pantalla grida al forzato ’turismo sanitario’ causa prestazioni mediche ridotte, dai poliambulatori perugini di piazzale Europa e Ponte San Giovanni arrivano racconti di arrabbiature solenni e quotidiani disservizi. Che sul tavolo ci sia una rovente questione-sanità è ben noto a tutti, altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di ricorrere agli ambulatori privati per cercare di mettere un argine alle liste d’attesa senza fine. Lo sanno bene anche i vertici regionali della salute, destinatari delle grida d’allarme di associazioni, comitati e singoli utenti alle prese con disagi e disservizi a ciclo continuo. Così si cerca ancora una volta di correre ai ripari, cominciando intanto a mettere qualche toppa qua e là.

Come? In una lunga lista di delibere pubblicate giovedì 23, l’Asl 1 annuncia di fatto 139 assunzioni immediate o quasi. Non si tratta di contratti a termine, ma di rapporti di lavoro a tempo indeterminato che – nella maggior parte dei casi – vanno a sanare situazioni di precariato che si trascinano da anni. La fetta più grossa delle new entry riguarda 74 assunzioni di infermieri e 37 di operatori socio-sanitari, settori professionali nei quali sono state più volte denunciate situazioni al limite come orari di lavoro insostenibili, carenze notturne, cumuli di ferie arretrate mai godute. I nuovi infermieri e operatori sanitari da assumere a tempo indeterminato verranno individuati attraverso le graduatorie già esistenti e andranno a rafforzare non solo gli ospedali territoriali, ma anche gli ambulatori e i centri salute.

Numerose delibere riguardano poi le assunzioni definitive di medici, tecnici e specialisti: nell’elenco pubblicato dall’Asl 1 figurano due dirigenti di Neurologia, due biologi, otto tecnici sanitari di Radiologia, tre tecnici di laboratorio biomedico, tre ostetriche, tre fisioterapisti e un dirigente veterinario. Tutto personale che non è alle prime armi: molti di questi professionisti hanno alle spalle una lunga militanza da precari in ambulatori e reparti ospedalieri e dunque entrano in pianta stabile già operativi e preparati. Tutti i nuovi contratti a tempo indeterminato, vene specificato nelle delibere dell’Asl 1, "risultano coerenti con il Piano del fabbisogno provvisorio di personale per il triennio 20232025, e compatibili con i vincoli di spesa". Insomma: nessun salto nel buio, si mettono toppe dove si può.