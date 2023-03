Sanità, no al Consiglio straordinario Ira delle opposizioni: "Vergogna"

TERNI La mancata convocazione del Consiglio comunale straordinario sulla sanità fa infuriare le opposizioni. "Assenti quando si tratta di discutere il Documento unico di programmazione, sordi quando si tratta di convocare il Consiglio comunale straordinario sulla sanità – attaccano M5S, Pd, Senso Civico – . Il presidente del Consiglio comunale continua a fare orecchie da mercante e ignorare la nostra richiesta per parlare di questioni scomode ma reali come quelle che riguardano l’ospedale di Terni. Anche l’ultimo Consiglio, prima che entri nel vivo la campagna elettorale, non vedrà all’ordine del giorno nessun punto che riguarda la tutela della salute. E’ in questo modo che il centrodestra si arrocca in un assurda difesa della Regione, con l’assessore Coletto che ha scaricato sul Santa Maria i casi limite di attesa oltre le 24 ore, il sovraffollamento del Pronto soccorso, i letti in corsia, sostenendo che gli accessi registrati ’sono comunque inferiori a quelli che dovrebbe garantire un Dea di II livello’".