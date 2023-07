Sanità, l’urlo di Passignano "Medico in ambulanza e potenziamento del Cori"

"Ripristinare il medico a bordo per la postazione del 118. Riattivare il servizio di radiologia all’interno del Presidio Ospedaliero di Passignano sul Trasimeno. Riattivare i 10 posti letto attualmente non funzionali presso il Centro di Riabilitazione Intensiva Ospedaliero Cori. Definire un percorso per l’individuazione di locali idonei ad un progetto pilota di medicina di gruppo nel territorio". Sono i quattro "punti cardinali" di un ordine del giorno con cui i consiglieri comunali Laura Fabbri e Sandro Pinaglia chiedono al sindaco Pasquali e alla sua giunta di impegnarsi per la sanità del territorio.

I due neoeletti, entrambi provenienti da esperienze professionali in ambiente sanitario, hanno scelto questo tema come primo atto della loro azione politica nella maggioranza. La prima delle quattro richieste è storia antica: Il medico a bordo del 118 è stato messo a singhiozzo per il periodo estivo qualche anno in h24, poi h12, per poi scomparire del tutto, e infatti "la questione - scrivono - è già significativamente rappresentata presso gli organismi preposti. La postazione di Passignano ha in carico un bacino di utenza che ricopre anche il territorio di Tuoro, Magione, isole e frazioni limitrofe, facendo sì che sull’intera area del Trasimeno risulta essere la postazione con il maggior numero di uscite; va considerata anche l’importanza strategica del servizio per i residenti, per i flussi turistici ricadenti nel territorio e per gli interventi sul raccordo autostradale Perugia – Bettolle".

Ma le richieste in relazione alla sanità al Trasimeno, e in particolare a Passignano, non finiscono qui. "Ci ci sono i colloqui intercorsi fra l’amministrazione comunale e i medici di Medicina Generale, che chiedono di poter lavorare congiuntamente all’interno di una struttura adeguata e consona a garantire l’assistenza necessaria (utenza di circa 5000 pazienti) con l’ausilio di personale adeguato, con la possibilità di garantire la presenza di specialisti consultabili per eventuali approfondimenti. Inoltre c’è la situazione indefinita del Servizio di Radiologia all’interno del Presidio Ospedaliero, le cui attività risultano essere attualmente sospese, ma che comunque, per garantire una costante manutenzione ordinaria della strumentazione ancora presente, rappresentano un costo attivo per il sistema sanitario; tale situazione, unitamente a motivi legati alla carenza di personale, fa sì che cittadinanza e pazienti del Cori sono costretti a recarsi presso altre strutture in maniera sistematica. Il documento è stato approvato all’unanimità nell’ultima seduta del Consiglio comunale.