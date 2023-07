"Sanità locale nel caos Solo fuffa dalla Regione"

TERNI "Apprendiamo esterrefatti della soddisfazione espressa nell’incontro tra la presidente Donatella Tesei e il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, di fronte al totale disimpegno economico da parte della Regione Umbria a seguito della bocciatura del project financing per la realizzazione del nuovo ospedale", così il consigliere regionale Thomas De Luca (M5S). "Ad oggi neanche un euro è stato messo per la concretizzazione dell’intervento ma in compenso sono state spese tante chiacchiere - continua – , le stesse che per oltre tre anni hanno alimentato la fuffa intorno all’ospedale fatto con i soldi dei privati. Sì perché mentre in tutta l’Umbria gli ospedali sono stati finanziati con i soldi della collettività, per il nosocomio ternano si continua a parlare di soldi del Monopoly. Ad oggi, oltre a non esserci stato alcun riequilibrio territoriale dei posti letto convenzionati, dobbiamo constatare che anche il progetto stadio-clinica è scomparso dai radar". "Ai ternani rimane solo di poter vagare nel deserto della sanità pubblica ormai devastata - continua – , mentre sono costretti a rivolgersi sempre più spesso alle strutture private e alle cliniche perugine per ricevere le cure a cui avrebbero diritto"