Sanità & liste di attesa La sfida ora è tagliare i tempi delle prime visite Tra rinunce e “privati“

Il nodo delle liste di attesa sembra in parte sciolto: l’erogazione complessiva di prestazioni nel 2023 ha raggiunto i livelli pre-covid, del 2019 fa sapere la Regione. Da sottolineare un altro dato positivo che è quello del rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie, che nel caso delle urgenze raggiunge un valore superiore al 90%. Ma ci sono temi su cui c’è ancora molto da lavorare: lo sanno bene l’assessore alla Sanità Luca Coletto, il direttore regionale, Massimo d’Angelo, i direttori delle Aziende ospedaliere e sanitarie locali, i direttori dei Distretti sanitari e i direttori di presidio ospedaliero.

A cominciare dai cosidetti "percorsi di tutela", ovvero percorsi di accesso alternativi alle prestazioni specialistiche i quali prevedano che, qualora venga superato il tempo massimo di attesa a livello istituzionale, possa essere attivata una specifica procedura che permetta al paziente residente e per le richieste di prime prestazioni in Classe di priorità, la possibilità di effettuare la prestazione presso un erogatore privato accreditato nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. Qui è merso durante la riunione dell’altro ieri, che la risposta non è ancora adeguata: per dirla tutta insomma, è la sfida più urgente dopo l’abbattimento delle liste di attesa. E le questioni riguardano la priorità differita (30 o 60 giorni) e programmata (120 giorni). Da non scordare inoltre che in tanti, viste le lunghe liste di attesa, hanno rinunciato alla prestazione prenotata mesi e mesi fa o non si sono presentati: su 74mila, ben 10mila sarebbero che o non hanno eseguito l’esame o hanno preso la strada del privato.

"Il piano regionale sull’abbattimento delle liste d’attese funziona: si tratta di un passaggio fondamentale che permette, anche in questo caso, di fornire risposte concrete ai cittadini in un settore rilevante come quello della sanità" afferma intanto Eleonora Pace, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione regionale Sanità, in merito all’aggiornamento del piano di abbattimento delle liste d’attesa presentato in Regione nelle scorse ore. "Il problema delle liste d’attesa - rimarca Pace - è annoso e durante la pandemia si è fisiologicamente acuito. Oggi però la strada imboccata dalla governatrice Tesei e dall’assessorato alla Sanità è quella giusta, con il piano regionale che sta incidendo in maniera concreta ed efficace sulla problematica. Da sempre Fratelli d’Italia è sensibile alle tematiche che riguardano i cittadini più da vicino – conclude Pace –, come appunto la sanità, e per questo il lavoro portato avanti finora rappresenta sicuramente una base solida su cui costruire servizi sempre più aderenti alle esigenze degli utenti".