"Sanità, liste d’attesa dimezzate in 20 giorni"

PERUGIA - Di questo passo le 74mila prestazioni in lista di attesa verranno smaltite entro fine mese. Almeno secondo quanto annunciato ieri dalla governatrice, Donatella Tesei, che ha risposto a un’interrogazione di Paola Fioroni (Lega), sul progetto annunciato a metà maggio e iniziato lo scorso 12 giugno. Con numeri che sembrano un po’ ballerini, anche se alla fine a contare saranno i fatti. Dunque, ieri Tesei ha annunciato che al 30 giugno c’erano rimaste da smaltire 38mila prestazioni, poco più della metà: ciò significherebbe che ne sono state reralizzate, tra Asl (30%) e privati (70%) circa 36mila. In verità a metà giugno si parlava di 81mila, a causa dell’introduzione del principio di territorialità distrettuale per gli over 65, gli oncologici e i fragili. Ciò vorrebbe dire che ne sono state già effettuate circa 43 mila. Ma tant’è. "Il 18 luglio avremo i dati aggiornati delle prime due settimane di luglio - ha detto la presidente Tesei . Sulle nuove liste di attesa sarà importante il mese di luglio, quando dovremo abbattere lo stock generato ed evitare di creare nuove prestazioni in attesa".