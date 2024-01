Sanità, Lega al contrattacco: "Terzo polo? Sì dal sindaco"

SPOLETO Sulla sanità, la Lega punta il dito contro il presidente del consiglio comunale, Marco Trippetti: "Ha dato il via libera al progetto del Terzo polo ospedaliero". Il consigliere comunale leghista Poalo Imbriani (foto): "Abbiamo acquisito il verbale del famoso gruppo tecnico, quello cioè chiamato nel 2022 a studiare la possibile razionalizzazione dei suddetti servizi e avanzare una proposta concreta alla Regione al fine di predisporre il progetto del Terzo polo sanitario. Per Spoleto vi faceva parte il dottor Trippetti, delegato dal sindaco Sisti, e presidente del Consiglio comunale. Dopo varie sedute, il gruppo di lavoro ha redatto per iscritto la proposta, accompagnata dal verbale ufficiale del 22 luglio". "Quel documento –continua la Lega - è stato sottoscritto per accettazione da tutti i presenti, compreso il nostro presidente del Consiglio comunale e, di riflesso, condiviso dal sindaco Sisti. Ebbene, il progetto del Terzo polo, approvato dalla Regione, ha riportato per la quasi totalità i contenuti del documento. La maggioranza del nostro Comune, che sta in queste ultime settimane scendendo in piazza, promettendo fuoco e fiamme contro il richiamato progetto, si sta rendendo conto che protesta contro sé stessa?". Intanto il City Forum invita a partecipare al sit-in davanti alla Regione,a Perugia, martedì 16 dalle 9 alle 14 per protestare contro il Terzo polo a a difesa dell’ospedale spoletino. In aula sarà discussa la mozione delle opposizioni.