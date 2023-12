Sanità, le prospettive. Summit Asl-Comune

SPOLETO Gli auguri di Natale per il primo incontro tra il nuovo direttore generale della Usl, Piero Carsili, e il sindaco Andrea Sisti. Con Carsili il direttore sanitario Nando Scarpelli, i due hanno incontrato, insieme al sindaco Sisti, alla direttrice del distretto Simonetta Antinarelli e alla responsabile della direzione medica di presidio Orietta Rossi, il personale del ’San Matteo degli Infermi’ e del distretto sanitario. La delegazione e gli operatori dell’azienda sanitaria hanno quindi partecipato alla messa officiata da Don Dino. "È stata una prima occasione utile di confronto con il primo cittadino Andrea Sisti sulle prospettive del polo sanitario, ospedaliero e territoriale, di Spoleto - ha dichiarato il direttore generale Piero Carsili - Da parte nostra non mancherà il massimo impegno per un’ampia condivisione di strategie e obiettivi". "Un cammino, quello del 2024, che vedrà sicuramente novità nella gestione sanitaria dell’Umbria sud. Il futuro è innovazione non certo aggiustamenti", commenta il primo cittadino.