Sanità, le liste di attesa. La mammografia ‘recupera’

I tempi per le urgenze di una mammografia vengono rispettati nel 90 per cento dei casi, mentre per quelle programmate c’è ancora molto lavoro da fare. I dati dell’Umbria testimoniano come ci sia stato un recupero rispetto al 2019, anche se ancora ci sono margini importanti. Ieri, infatti, si è celebrata la ‘Giornata internazionale contro il cancro al seno’, istituita dall’Oms con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sulla malattia, e promuovere l’accesso a diagnosi, controlli e cure tempestive ed efficaci.

E nella nostra Regione, questo volta va detto, la risposta è importante. A cominciare dalle liste di attesa. Le richieste per una mammografia a 3, 10 e 60 giorni, nel 2022 hanno rispettato i tempi in nove casi su dieci. Diverso il discorso per quelle programmate in classe P: la risposta del sistema sanitario dovrebbe arrivare entro 120 giorni, ma la media lo scorso anno è stata di 155 giorni, un mese in più, e il rispetto dei tempi è avvenuto solo in quattro casi su dieci.

Va detto che i tempi rispetto al 2019 sono stati dimezzati, dato che quattro anni fa erano di 300 giorni. I dati più recenti (11-17 settembre) dicono che l’urgenza a 10 giorni viene rispettata nel 96% delle richieste (la media è di 9 giorni), per una D a 60 giorni nel 61% dei casi, mentre la programmata recupera da terreno, con attesa media di 117 giorni e un rispetto dei tempi del 61%.

Resta invece molto buona la risposta sugli screening programmati: l’Umbria è infatti tra le primissime regioni in Italia. La mammografia effettuata ad intervalli regolari, nelle fasce di età a maggior rischio, è il mezzo più efficace per individuare precocemente questo tipo di tumore aumentando in questo modo la possibilità di guarigione.

Una mammografia ogni 2 anni a partire dai 50 anni riduce di circa il 25-30% la probabilità di morire per tumore al seno nei successivi 10 anni. In Umbria lo screening mammografico offre a tutte le donne tra i 50 e i 74 anni residenti in regione una mammografia gratuita (senza impegnativa) ogni 2 anni.

Le donne di questa fascia di età ricevono periodicamente una lettera d’invito con l’appuntamento per l’esecuzione dell’esame di screening, mentre tra 40 e 49 anni deve essere il paziente a presentare richiesta per essere poi inserito nel programma di prevenzione.