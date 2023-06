Sanità, la ’ricetta’ degli anziani "Tutelare servizi e qualità della vita"

"Lo Spi-Cgil del Trasimeno ritiene necessario e urgente aprire un confronto su come la sanità, il sistema sociosanitario e il sistema di welfare debbano essere rafforzati dopo la pandemia: su questo il Trasimeno va inteso come un’unica entità territoriale economica e sociosanitaria". In questa prospettiva i pensionati riuniti in sindacato hanno voluto dire la loro in un convegno. "Intendiamo confrontarci con tutte le istituzioni locali, le forze politiche del territorio, e le associazioni di volontariato, con l’obbiettivo di aprire una vertenza con la Regione dell’Umbria, con l’obiettivo di implementare i servizi sanitari al Trasimeno".

Cosa chiedono i pensionati del Trasimeno come maggiori utenti dei servizi sanitari? "Immediata esecutività ai lavori previsti nella delibera regionale e concordati con l’Unione dei Comuni del Trasimeno. L’ospedale di Castiglione Del lago deve continuare ad essere l’ospedale di tutto il comprensorio, ed operare in stretto rapporto con l’Azienda Ospedaliera di Perugia, per quanto riguarda l’interventistica programmata. Il mantenimento del reparto di medicina con i suoi posti letto è fondamentale in un territorio vasto come il nostro e con una popolazione molto anziana. La prossimità di certi servizi significa non solamente avere accesso alle cure, ma anche mantenimento della qualità della vita; dover percorrere distanze importanti, per le persone anziane significa, spesso, rinunciare a curarsi. Per contro, la riforma dei distretti voluta dalla Regione, passata da 12 a 4, aumenta notevolmente le distanze per raggiungere i centri erogatori di prestazioni specialistiche. Si rende necessario potenziare i vari Centri Salute e a Castiglione va realizzato quello nuovo. A Magione era previsto l’utilizzo anche di un ulteriore piano dell’attuale struttura, che il Comune avrebbe concesso in comodato d’uso gratuito, ad oggi ci risulta che non si è firmato l’accordo con la Asl. Si chiede il mantenimento e il potenziamento dei centri saluti di Città della Pieve e Tavernelle. Casa della salute, lunga degenza, primo soccorso a Città Della Pieve. Va realizzata la Casa della Comunità prevista a Città della Pieve, con funzionamento h 24, considerato territorio disagiato. Inoltre vanno realizzati i posti letto per la lunga degenza post acuzie. Va portato a compimento il progetto per la realizzazione del Centro Alzheimer a Tuoro sul Trasimeno". Ilario del Buono segretario Spi Cgil del Trasimeno, aggiunge: "E’ necessario rafforzare i servizi domiciliari, soprattutto per gli anziani".