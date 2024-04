Sanità, la decenza può attendere: "L’esame del sangue? Tra un mese". E prenotare diventa un’odissea

Un mese per effettuare un prelievo del sangue a Perugia. E’ questo il tempo di attesa per un esame in uno dei tanti Centri salute del capoluogo o in uno di quelli dei comuni confinanti come Corciano e Magione, dove i tempi sono anche più lunghi.

E’ quanto risulta a La Nazione che ha verificato con il servizio on line del Cup (Centro unico prenotazioni della Regione) e poi con quello del Numero unico della Sanità.

Il tentativo di prenotazione è stato effettuato ieri mattina: dopo l’accesso al sistema on line, c’erano opzioni disponibili in pochi giorni a Città della Pieve, Gubbio, Gualdo o altri comuni a oltre 40 minuti di distanza dal capoluogo (per un prelievo un po’ troppo via...). Il primo posto libero a Perugia era il 9 maggio (del 2024 per fortuna) al Centro salute di via XIV Settembre. Piazzale Europa neanche menzionata, poi Ponte San Giovanni e San Marco ad esempio, ma a fine maggio.

Non è difficile ricordare che prima del Covid nel giro di tre/quattro giorni massimo una settimana un prelievo si poteva fare ovunque a Perugia. Così la decisione del cronista è quella di chiamare il Numero unico Sanità dell’Umbria, che vale la pena ricordare con il telefono cellulare non è l’800636363 (solo da numeri fissi va chiamato che, per altro, non ha quasi più nessuno), ma lo 0755402963.

L’attesa con tre chiamate in coda è di 5 minuti e qualche secondo, con la musica del "Va’ Pensiero" di Giuseppe Verdi come sottofondo (l’avrà scelto l’assessore leghista Luca Coletto, dato che è l’inno del Carroccio?). Dall’altra parte del centralino risponde una voce gentile, chiede i dati e annuncia che si può fare anche l’esame gratuitamente per controllare l’Epatite C. Bene, ma quando si potrà fare il tutto?

Il primo posto libero a Perugia è il 7 maggio, piazzale Europa o Ponte San Giovanni. "Quando?". Sì, il 7 maggio, ribadisce. "Va bene grazie, mi organizzo in un altro modo, arrivederci". Poi qualche minuto dopo nuova chiamata, nella speranza di trovare un posto vicino magari a Magione o Corciano.

Attesa di 3 minuti e altra voce gentile. Guardi si è appena liberato un posto il 27 aprile a piazzale Europa. "Ma prima a Corciano o Magione, nulla?". No nulla. "Va bene, me lo fissi grazie".

Diciotto giorni di attesa – e solo per un colpo di fortuna - per un prelievo del sangue. Solo per la cronaca: nella Dashboard della Regione la voce "Prelievi" non è menzionata, quindi i tempi di attesa ufficiali non sono conosciuti dai comuni mortali.

M.N.