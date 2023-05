Sanità, il presidio fantasma La palazzina è ancora vuota

L’edificio sta lì, lungo la Strada provinciale 444 in località Torgiovannetto e desta curiosità. Sulla facciata della costruzione (conosciuta dagli assisani come casa di Bettina) è presente la scritta ‘Parco Terapeutico Monte Subasio’, ma quel cartello appeso non aiuta a capire cosa dovrà diventare l’edificio. Tutto fermo, e la gente che s’interroga. Cartello che parla di un progetto cofinanziato dal Programma Attuativo Regionale FSC Umbria 2007-2013, che l’ente attuatore è l’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria, che l’importo dei lavori supera i 248mila euro e anche che il fine lavori era fissato per l’8 dicembre 2016.

La struttura, una volta terminata, sembrava destinata a diventare un presidio a sostegno dei pazienti affetti da sensibilità chimica multipla, per fornire loro assistenza e risposte innovative da parte della sanità regionale. In passato (era l’ottobre del 2020), in Regione, la vicenda era stato oggetto di un’interrogazione dei consiglieri Stefano Pastorelli e Paola Fioroni (Lega) per chiedere conto dell’opera, peraltro frutto della Giunta precedente. Ma da allora poco più si è saputo, con l’edificio che rimane chiuso. Nel luglio 2021 anche il consigliere Tommaso Bori (Pd) aveva chiesto lumi sui tempi di realizzazione del Parco Terapeutico del Subasio al fine di avviare il progetto che si ripropone di avere una valenza innovativa e sperimentale, e per sapere quando verranno attivati dei servizi alle persone affette da disabilità psichiche e fisiche ed ai pazienti affetti da ‘Sensibilità Chimica Multipla’. In entrambi i question time le risposte erano venute dall’assessore Luca Coletto. Era emerso che la struttura doveva rappresentare un presidio a sostegno dei pazienti affetti da sensibilità chimica multipla, per fornire loro assistenza e risposte innovative. La struttura di Torgiovannetto sarebbe divenuta un centro regionale di riferimento per la cura e la diagnosi della sensibilità chimica, affiancandosi a un’altra, di carattere riabilitativo per i pazienti cardiopatici, con sede a Spello. Ma da allora tutto tace.