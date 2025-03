Sanità, i nuovi dirigenti incontreranno i sindaci

CITTÀ DI CASTELLO – Tutti i neo dirigenti della sanità regionale convocati a Città di Castello in un’assemblea insieme ai sindaci dell’Altotevere. Promosso dalla consigliera regionale Letizia Michelini e dal sindaco tifernate Luca Secondi, l’incontro tra i sindaci del territorio con tutti i neo nominati direttori di dipartimento, i direttori dei presidi ospedalieri e dei distretti comprensoriali, si svolgerà nella sala consiliare del comune di di piazza Gabriotti lunedì 10 marzo alle ore 15,30. Saranno presenti anche il direttore regionale Daniela Donetti, numero uno della direzione salute e welfare che fa capo alla presidente Stefania Proietti, e il direttore amministrativo Enrico Martelli. Tra gli invitati anche i direttore sanitario e il direttore generale della Usl Umbria 1. "Entrare in una visione sistemica e integrata dei servizi sanitari nel nostro comprensorio, migliorando il flusso delle comunicazioni e l’efficienza delle risorse, è l’obbiettivo di questo confronto" dichiara Michelini mentre per il sindaco Secondi si tratta di "una preziosa occasione di confronto per discutere di problemi e opportunità per migliorare i servizi sanitari nel territorio".