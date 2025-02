Sanità, focus del Psi sulle criticità. Poco personale e lascito Mariani

CITTÀ DI CASTELLO - A pochi giorni dalla visita della neo governatrice Stefania Proietti in ospedale a Città di Castello, il Partito socialista plaude all’iniziativa, ma torna a segnalare le tante priorità della sanità locale. Il segretario Tommaso Massimilla ribadisce "la necessità di tornare a investire sul personale sanitario a cominciare dai livelli infermieristici, fino ai primari. Occorre rafforzare la sanità del territorio che deve diventare strumento indispensabile per far fronte alle sempre più significative richieste", scrive in una nota. Lo stesso esponente dei Socialisti chiede poi informazioni sul lascito Mariani: "Il Comune di Città di Castello trasferì alla Regione e all’Usl 3 milioni e 600mila euro, (da investire come da disposizioni testamentarie a favore dei malati), ma ad oggi non sappiamo nulla, né all’orizzonte ci pare vi siano idee chiare su come utilizzare questa importante risorsa", si legge nel documento. Da qui l’invito alle istituzioni "a decidere quanto prima, nella massima trasparenza e partecipazione, sull’utilizzo dei 3 milioni e 600 mila euro".