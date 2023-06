Sanità, ecco le risorse Intensiva e Pronto soccorso "Lavori il prima possibile"

Mancavano ancora le risorse per far partire i lavori di potenziamento della Terapia intensiva e per rifare ex novo il pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Perugia. Proprio a causa del balzo impressionante subito dai prezzi nell’ultimo anno mezzo, i prezziari esono stati rivisti e con essi anche i costi degli investimenti. E così alla fine grazie all’impegno diretto dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e delle risorse messe a disposizione con dal Fondo Foi (Fondo opere indifferibili, approvato con decreto del Ministero delle Finanze lo scorso 19 maggio), il direttore generale ha aturoizzato il responsabile del procedimento a ‘porre in essere tute le azioni necessarie per l’immediata realizzazione dei lavori’ dei due reparti. In cosa consistono i due interventi? Il primo (Unità terapia intensiva) primo prevede lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali), finalizzati al ripristino del dismesso reparto Uti anche con l’acquisizione di dotazioni strumentali, per la realizzazione di 12 posti letto.

Quanto al pronto soccorso è stato scelto di effettuare la riorganizzazione e ristrutturazione dell’intera area, “finalizzata a una corretta gestione dei flussi di pazienti in caso di emergenza epidemiologica” così come dalle disposizioni per il riordino della rete ospedaliera in relazione all’emergenza del Covid-19. In orgine era stato prvisto anche l’aquisto e l’ installazione di un prefabbricato per accogliere la Centrale Operativa 118 per poter realizzare la ristrutturazione dell’area di Pronto Soccorso, intervento che è stato cancellato. Alla fine, dopo una serie di modifiche e integrazioni, l’investimento complessivo sfiora i sei milioni di euro: 1,6 per la Terapia intensiva e 4,2 per il pronto soccorso. Rispetto ai progetti di fattibilità approvati nel 2021, c’è una maggiore spesa di oltre mezzo milione di euro (538mila) finanziata con i due capitoli di spesa di cui si è detto.

E sempre a proposito di post-Covid, è la Regione a ribadire che sul recupero delle prestazioni sanitarie rimaste inevase, l’Umbria è una delle realtà con una delle migliori performance nel panorama nazionale, "con il recupero del 94% delle prestazioni ambulatoriali, del 74% degli interventi chirurgici ed unica regione italiana ad aver recuperato tutti gli esami dei tre screening oncologici entro l’anno 2021".