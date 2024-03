Sanità e proteste. La minoranza diserta l’aula

TODI – I gruppi consiliari di Todi Civica, Per Todi, Civici x Todi, Sinistra per Todi e Pd hanno disertato l’ultima seduta del Consiglio comunale. Presente in aula, per la lettura di una nota, il consigliere Fabio Catterini, che a nome dei sette consiglieri assenti ha motivato il gesto di protesta, stigmatizzando l’atteggiamento del presidente del Consiglio, sostenuto dalla Giunta, che ha già rifiutato una richiesta di Consiglio aperto alla cittadinanza per discutere della grave situazione dei servizi sanitari nella Media Valle del Tevere, a cominciare dall’ospedale di Pantalla (foto). Il presidente del massimo consesso cittadino, Giorgio Tenneroni, non ha ancora risposto alla richiesta di convocazione di un nuovo Consiglio, sempre aperto alla cittadinanza. "È inaccettabile che di fronte alle traversie ed ai disagi che cittadine e cittadini stanno subendo – affermano le forze di minoranza – per le scelte della Giunta regionale la massima assise cittadina non sia messa nelle condizioni di discutere della situazione attuale dell’ospedale di Pantalla e delle prospettive future dei servizi sanitari territoriali. Pende la proposta avanzata dai nostri gruppi di staccare l’ospedale dalla Usl Umbria 1 e farlo confluire nell’Azienda Ospedaliera di Perugia, con strutture amministrative e servizi veramente unificati, liberandolo dalle logiche della Usl Umbria 1, che per esigenze di bilancio dirotta attualmente i pazienti negli ospedali di Branca, Città di Castello e Castiglione del lago". Il provvedimento con il quale il Presidente del Consiglio ha respinto la richiesta di Consiglio aperto del settembre 2023 è attualmente all’attenzione del Ministero dell’Interno, al quale il Prefetto di Perugia ha chiesto di fornire un parere di legittimità. "Al di là dei tecnicismi appare evidente - aggiungono- che non c’è possibilità di dialogo".

S.F.