Sanità, è mobilitazione per il Consiglio aperto

Sale l’attenzione e l’atmosfera si surriscalda in vista del Consiglio comunale aperto sulla sanità, convocato per lunedì 6 marzo alle 15.30 con, come unico punto all’ordine del giorno, la "situazione attuale e prospettiva dei servizi sanitari pubblici della città di Foligno, ospedalieri e territoriali". In questa sede sono stati invitati sindaci del territorio, associazioni di categoria, associazioni dei consumatori e istituzioni regionali. In vista dell’appuntamento di lunedì prossimo però la mobilitazione tra le forze di opposizione sale. Il Pd ha avviato una raccolta firme e sabato mattina presenterà una proposta di sostegno e riqualificazione della sanità pubblica, proprio in vista del Consiglio. Sul fronte consiliare, i consiglieri dem tornano alla carica con un’ interrogazione sulla collocazione della Casa di comunità, annunciata per Foligno con fondi Inail. I dem ricordano il Dpcm del 4 febbraio 2021 dove si prevede "la costruzione di un nuovo edificio per Centro servizi Usl 2, ma non si fa cenno a Foligno, per un importo di 18 milioni". L’altro documento citato è la delibera di Giunta regionale 152 del 28 febbraio e il bilancio preventivo della Usl 2, "dove non è fatto cenno dell’immobile da realizzare a Foligno". In questo quadro si chiede al sindaco: "Perché non ha mai rivendicato per Foligno una Casa di comunità? (ne è prevista per legge una ogni 4050.000 abitanti) e quali documenti possano essere prodotti (da visionare) che provino, in maniera concreta e inoppugnabile, l’ubicazione della sede di Distretto a Foligno e la realizzazione di una Casa di comunità per Foligno e circondario?".