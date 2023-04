Sanità campo di battaglia politica Nodi dei servizi al pettine elettorale

Il caos della sanità territoriale è terreno di battaglia politica. Venerdì scorso la partecipata manifestazione promossa dai sindacati con corteo lungo le vie del centro, oggi alle 11 il presidio davanti all’ospedale Santa Maria annunciato dal candidato sindaco Josè Maria Kenny (Pd e liste collegate). "Ribadiremo che i ternani hanno il diritto ad avere un sistema sanitario pubblico, efficiente e di qualità - tuona Kenny – . Saremo lì per denunciare il degrado in cui versano interi reparti, i ritardi sulle prestazioni ambulatoriali e specialistiche, l’aumento delle liste d’attesa, i problemi che riguardano il pronto soccorso, ben consapevoli delle condizioni di lavoro. Aver trasformato l’ospedale di Terni in un ospedale Covid, aver bloccato le assunzioni e realizzato zero investimenti lo ha fatto crollare dal decimo al 97esimo posto della graduatoria nazionale. Chi può, si rivolge al privato, chi non può, rinuncia a curarsi". Non è l’unica protesta in ambito sanitario. Il Centro coordinamento Ternana Club: "E’ ancora tutto in alto mare circa le richieste contenute nella petizione sottoscritta da 18mila cittadini in merito al riassetto della sanità del Ternano, a partire dal nuovo ospedale Santa Maria per cui registriamo il totale immobilismo da parte della Giunta Regionale che, di contro, ha invece avuto tempi fulminei quando ha deciso di stoccare a Terni i fanghi neri di tutta la regione". "Riguardo il parere del Ministero della Sanità sul nuovo piano sanitario regionale - continua il Cctc –, che comprende anche il progetto stadioclinica, presentato dalla Ternana calcio, sembrerebbe che ci sia stato un ulteriore rinvio a data non meglio specificata, per ’richiesta di ulteriore documentazione’. Ora, delle tre una (o più probabilmente tutte e tre insieme): la Regione ha inviato al Ministero una documentazione incompleta (male); Regione e Ministero si accorgono entrambe solo allo scadere dei 90 giorni previsti dalla legge che la documentazione è insufficiente, il che significherebbe che non si parlano tra loro (molto male); Regione e Ministero si parlano pure troppo e di concerto trovano modo di rinviare il pronunciamento a elezioni amministrative passate (malissimo). I 18mila firmatari della petizione non si lasceranno portare per il naso da nuovi e vecchi imbonitori". Stoccata alla sanità reginale anche dal candidato sindaco Claudio Fiorelli (M5S e liste collegate) che cita i dati Agenas nel 2019, prima del Covid, e nel 2022: "La sanità umbra affonda nelle classifiche. Si va da una riduzione del 36% delle ecografie addominali (la media italiana è del -10%) fino a una flessione dell’11%per la Tac del capo che a livello nazionale fa registrare un incremento del 6,8%".

Ste.Cin.