"Sanità, bilancio chiuderà in equilibrio"

"Per il 2023 chiuderemo il bilancio della sanità regionale in equilibrio, cosa che ci consentirà di investire su salute e welfare e di liberare risorse anche per le assunzioni": lo ha affermato la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, intervenendo ad un confronto organizzato da Confcooperative Umbria a seguito dell’approvazione del provvedimento, da parte della Giunta regionale, che introduce una revisione delle rette per i servizi sociosanitari. Entrando nel dettaglio della delibera approvata Tesei ha poi aggiunto: "Questa è una riforma straordinaria e molto attesa visto che le tariffe erano ferme al 2005, che pesa quindi nei bilanci della regione, ma questo porterà benefici nel nostro sistema socio sanitario regionale perché pone al centro il bene delle persone a cui sono rivolti i servizi". "La nostra sanità ha subito una botta importante con il Covid - ha sottolineato ancora Tesei - ma ora ci sarà una sanità diversa, quella territoriale, che stiamo costruendo. Dal Nord al Sud Italia ci sono in merito ai bilanci gli stessi problemi, ma noi con l’equilibrio abbiamo raggiunto in momenti difficili un risultato straordinario". E il presidente di Confcooperative Umbria Carlo Di Somma e con il segretario regionale Lorenzo Mariani, ha espresso" profonda soddisfazione" per l’importante l’approvazione del provvedimento da parte della Giunta regionale.