Sanità, arrivano i fondi del Governo. All’Umbria 65 milioni in più. E il bilancio potrebbe ’sorridere’

Un miliardo e 860 milioni: è la cifra che spetta all’Umbria per la sanità regionale e che aumenta di quasi 65 milioni rispetto al 2022. E’ quanto riporta la Gazzetta ufficiale che ripartisce i quasi 124 miliardi tra le regioni e di questi l’1,48% spetta all’Umbria. Non è un segreto che la Regione aveva chiesto una percentuale maggiore di risorse: lo scorso autunno fu infatti inviato un atto ufficiale al Governo Meloni, a firma della presidente Donatella Tesei e dell’assessore Luca Coletto, che ribadiva la volontà di accrescere il fondo sanitario per l’Umbria di 150milioni: a quanto pare le risorse in più sono arrivate e comprendono anche la seconda rata del pay back (spesa per i presidi medici). Secondo le prime indicazioni quest’anno il bilancio regionale della Sanità potrebbe chiudersi meglio del previsto (nel ’22 si partì da uno sbilancio di 170 milioni) sia per quanto detto ma anche per una serie di "avanzi" di bilancio di cui si avrà contezza ad aprile. Il fondo nazionale, va ricordato, viene ripartito sulla base di alcuni criteri: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età, tassi di mortalità della popolazione con età inferiore a 75 anni, dato complessivo risultante dagli indicatori utilizzati per definire particolari situazioni territoriali che impattano sui bisogni sanitari. L’importo complessivo rideterminato a livello nazionale per il 2023 è di 123,8 miliardi di euro, rispetto ai 119,7 milioni del ’22. Nella valutazione c’è anche la mobilità sanitaria attiva e passiva, parametro su cui l’Umbria sconta una negatività di di ben 31,18 milioni di euro nel 2023, rispetto ai 17,8 dell’anno prima: un peggioramento che quindi pesa nel riparto.

Dalla Gazzetta ufficiale si estrapolano gli importi assegnati all’Umbria e va detto che 41,6 milioni di euro per il 2023 serviranno a far fronte all’aumento dell’inflazione. Per il recupero delle liste di attesa ci sono 5,47 milioni della parte del Fondo nazionale, 2,7 milioni sono destinati al rimborso dell’acquisto di vaccini. I riparti più importanti sono per la Medicina territoriale (335 milioni), per i medici di base (123,5 milioni), per la farmaceutica (206 milioni)e per la Specialistica (244 milioni), mentre alla Prevenzione sono destinati 88 milioni di euro. Va infine aggiunto che quest’anno lo Stato anticipa subito più della metà delle risorse per la realizzazione dei progetti del Piano sanitario nazionale; la cifra restante andrà erogata dopo la verifica del livello di attuazione delle opere (ad aprile).

Michele Nucci