Sangue, donazioni in calo ma l’Avis non demorde

GUALDO TADINO – Nel 2022 gli iscritti all’Avis di Gualdo Tadino hanno effettuato 1.248 donazioni, 1.198 delle quali sono state di sangue intero e 50 in plasmaferesi. Sono state 72 in meno rispetto all’anno prima. Se si confronta il dato con quello del 2019, quando si raggiunse la punta massima delle 1.598 donazioni, un record per il gualdese, si registra un calo di oltre 300 donazioni. Che, dice il presidente Francesco Macchiaroli, "è imputabile a tanti fattori, come il fatto che molti nostri giovani vanno a vivere altrove per motivi di studio o lavoro; in più oggi sono aumentati i controlli preventivi, per garantire la salute del donatore e di chi riceverà il sangue. A tutti i nostri 715 donatori effettivi ed ai 108 collaboratori, va il nostro grande grazie, perché il dono del sangue è testimonianza concreta di solidarietà". Nel corso del 2022 sono state cancellate dall’elenco degli iscritti 33 persone, mentre i nuovi arrivati sono stati 35. Decise le attività promozionali, prioritariamente nelle scuole cittadine; a luglio ci sarà la "camminata avisina", ad agosto la festa del donatore; previsto anche un convegno sulla medicina nello sport.

Alberto Cecconi