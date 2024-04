San Vincenzo de’ Paoli. Crescono le richieste e ci sono nuovi progetti

Un impegno costante a sostegno dei più bisognosi che crescono sia nella quantità dei casi che nella complessità delle situazioni familiari. I volontari della società San Vincenzo de’ Paoli, della diocesi di Terni-Narni-Amelia, sono in prima linea. L’aiuto offerto abbraccia tutti, dai più giovani agli anziani che, in una situazione di crisi economica e sociale acuita con il Covid, sono rimasti isolati in modi diversi e che fanno più fatica ad uscire da questa situazione di solitudine. Tre importanti avvenimenti nel segno di rinnovamento hanno caratterizzato i primi mesi del 2024 a cominciare dal nuovo assistente spirituale, il diacono Ideale Piantoni e dal rinnovo della presidenza diocesana, che nell’assemblea elettiva del 10 marzo 2024 ha riconfermato presidente Roberto Reale per il triennio 2024-2027. Sono stati eletti nell’ufficio di presidenza Domenica Pasquinelli vicepresidente, Antonella Catanzani segretaria, Bruno Brancazio tesoriere e membri della presidenza: Beatrice Cinaglia, Maria Camera, Elisabetta Lomoro.

A marzo è stata, inoltre, costituita la nuova conferenza San Lino papa di Vigne di Narni, che si dedicherà alle situazioni di bisogno del territorio di Gualdo, Vigne, Schifanoia e Moricone, con i tredici volontari che hanno già avviato l’attività di raccolta alimentare nelle chiese e negozi del territorio. Sempre a marzo ha ripreso l’attività la conferenza Santa Maria Assunta nella Cattedrale di Terni, una delle prime ad essere costituite in città, che ha seguito e aiutato per decenni tante persone in difficoltà, divenendo un punto di riferimento e di socialità per famiglie italiane e straniere. Con la nomina del nuovo presidente e l’arrivo di cinque nuovi volontari la conferenza della Cattedrale ha avviato il centro di ascolto, la visita alle famiglie e primo aiuto. "C’è voglia di ripartenza, di relazioni, di solidarietà dopo la chiusura imposta dalla pandemia – sostiene Roberto Reale -. La stessa voglia si nota nelle persone assistite e nella gente che interagisce con l’Associazione, come abbiamo potuto constatare dal positivo risultato ottenuto nelle attività svolte in questi mesi. Oltre che a fornire aiuti per le esigenze più urgenti, cerchiamo di lavorare sui rapporti umani per recuperarli".

Continua incessante anche l’attività all’Emporio Bimbi, a favore dei bambini fino a 14 anni: lo scorso anno ha aiutato 543 bambini di 32 nazionalità. Crescono le richieste di iscrizione di famiglie, in prevalenza marocchine. Numerose anche le mamme e bambini ucraini, con il progetto emergenza Ucraina continuano ad essere aiutati circa 60 bambini. All’Emporio Bimbi saranno presto avviati nuovi laboratori portati avanti dai giovani vincenziani insieme agli ucraini, per integrarli nell’ambiente sociale della città che per loro è divenuta ormai la seconda patria.