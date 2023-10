San Venanzo, le famiglie storiche. I risultati della ricerca genealogica

SAN VENANZO - Le famiglie storiche di San Venanzo raccontate da una ricerca genealogica curata da Roberto Cherubini che sarà presentata venerdì 13 ottobre, alle 21, nella sala del centro congressi La Serra di Villa Faina a San Venanzo. La ricerca riguarda oltre ottanta nuclei famigliari vissuti a San Venanzo dal 1490 al 1890). Durante la presentazione saranno offerti spunti di riflessione e consigli utili per poter ricostruire il proprio albero genealogico. Cherubini negli ultimi dieci anni si è occupato della ricostruzione completa di una quantità importante di alberi genealogici di famiglie di San Venanzo, delle sue frazioni e delle località comunali, trovando l’origine di moltissime di esse, di curiosità genealogiche-onomastiche e demografiche, di migliaia di soprannomi e nomignoli di famiglia documentati e, in alcuni casi, in uso ancora oggi.