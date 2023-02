San Valentino in fiore Sboccia il bouqet al led

Ma che San Valentino è senza un fiore? Se poi l’incarto luccica, ultima trovata di alcuni fioristi, la sorpresa sarà doppia. Il romantico dono scalda il cuore degli innamorati e dà una mano alle casse del settore florovivaistico, messo a dura prova da anni complicati tra blindature covid e inflazione al galoppo. E’ presto per fare un bilancio, anche perché i fiori si acquistano all’ultimo minuto. "Chiaro è che il comparto sta vivendo una parentesi non positiva", per dirla con le parole di Mauro Fortini, presidente Fiva- Confcommercio, la federazione che rappresenta i venditori ambulanti. "Dal 2019 a venire avanti - osserva ancora Fortini - per le nostre aziende ci sono stati guadagni molto magri. Ci auguriamo di invertire la tendenza anche con l’aiuto delle manifestazioni e di alcune novità da proporre ai clienti. Intanto, questa mattina ad Umbertide c’è una fiera mercato a tema sugli innamorati. Siamo alla seconda edizione e speriamo di crescere e migliorare mano a mano che l’evento si consolida sul territorio".

Ma quanto costa regalare un fiore? Quale la varietà più richiesta? "Le rose rosse sono immortali. E’ un fiore che va sempre di moda e piace ai più e ai meno giovani. Il costo - spiega Fortini - dipende dalla lunghezza, dal bocciolo, dal colore e dalla confezione. La creazione artistica dell’incarto, infatti, incide tantissimo perché è il risultato di molti fattori, tra cui il gadget che spesso viene abbinato all’omaggio floreale o alla piantina".

La proposta più cool per il San Valentino 2023? "Le carte con all’interno le luci al led per bouquet fluorescenti e spiritosi". Questo è tutto sul fronte floreale. Chi vuole dichiarare il suo amore anche con le parole, sappia che La Nazione offre la possibilità di vedere pubblicati sul nostro quotidiano, messaggi, pensieri e slogan. Basta spedirli al numero di whatsapp 3386873963 o alla mail cronaca.perugialanazione.net. Le vostre dediche verranno pubblicate martedì, giorno della Festa. Un ricordo scritto che rimarrà impresso tra le pagine del giornale. Non importa se si tratta di poche righe. Come canta il poeta “l’amore ha l’amore come solo argomento“.

Silvia Angelici