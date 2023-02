San Valentino: dolci, rose e cene romantiche

Scendono cuoricioni colorati dalla vetrina di Sandri, mentre la scultura di zucchero rende omaggio all’abbraccio eterno di Amore e Psiche. Il carnevale avanza e con i coriandoli e le frappe si fa avanti anche la festa degli innamorati. Dopo gli anni blindati del covid anche per questa edizione 2023 la data che celebra l’amore si annuncia vivace. Nei ristoranti si sono già aperte le danze delle prenotazioni e nei negozi è tutto uno sbocciare di oggetti a tema. "Siamo soddisfatti di come si stanno mettendo le cose – dice Romano Cardinali (presidente Fipe Confcommercio) –.Il settore è ripartito col piede giusto, peccato la stangata energetica". Dello stesso avviso Enrico Guidi: "Le coppie telefonano con largo anticipo rispetto al passato – dice il titolare del Cantinone – Noto che c’è molta attenzione anche ai particolari: chiedono il tavolo più carino o quello più appartato. Si informano sull’apparecchiatura della tavola". E’ invece chiuso per turno Gianni Segoloni (Bistrot) e non ci pensa nemmeno a cambiare la tabella di marcia. "Troppo complicato per questioni logistiche - dice- . Ammetto comunque che per i locali è un giorno molto importante perché c’è quasi sempre il tutto esaurito".

San Valentino non è solo fuoco e fiamme, ma anche business: sulla scia delle passioni, crisi o non crisi, la ricorrenza benedetta dal patrono di Terni muove diversi zeri. Mazzi di rose, torte di design, cadeau luccicanti che fanno brillare gli occhi. A proposito, come vanno le vendite nelle gioiellerie? "E’ ancora presto per fare un bilancio – racconta Andrea Duranti – In genere si fanno acquisti il giorno della vigilia. La spesa non è mai altissima: piccoli pensieri o poco più".

Intanto, anche quest’anno il nostro quotidiano vuole rendere l’appuntamento non solo romantico ma più ’multimediale’ possibile. Come fare? Semplice: inviate alla nostra casella di posta elettronica cronaca.perugialanazione.net e al nostro numero Whatsapp 3386873963 messaggi, letterine, dediche, poesie e pensieri che raccontano di un momento bello e intenso della vostra storia o che descrivano il sentimento che vi unisce o il rapporto che state vivendo. Martedì 14 febbraio, giorno – appunto – in cui gli innamorati festeggiano il loro santo protettore, pubblicheremo tutti i messaggi sulle pagine de La Nazione. In questo modo potrete fermare le vostre emozioni sulla carta stampata, rendendole vive nel tempo.

Silvia Angelici