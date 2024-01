"San Sisto tra degrado e traffico. Residence: mostro abbandonato"

PERUGIA - "San Sisto quartiere in espansione ma con tanti problemi da risolvere", così Lorenzo Mazzanti (Azione Perugia). " Nel tratto di strada che collega Pian di Massiano a San Sisto – racconta - è stato realizzato un marciapiede incompleto, che si interrompe a metà strada, mettendo a repentaglio i tanti che camminano tutti giorni su quel tratto. Le aree verdi sono abbandonate: degrado delle panchine e dei giochi per bambini, i parchi dell’Arcadia e Pergolesi sono luogo di spaccio e malavita. L’unico modo per rianimare queste aree è quello di viverle con attività ed eventi. Servono anche telecamere. Poi abbiamo visitato l’area del residence quattro Stagioni: un mostro abbandonato che crea un movimento notturno pericoloso. Abbiamo anche ipotizzato la creazione di una rotatoria nella zona della Biblioteca, dove si verificano incidenti in corrispondenza dei semafori. Il Comune ha previsto un sottopasso ferroviario all’altezza di Pittarello, ancora incompiuto: beh andrebbe realizzato".