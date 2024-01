San Silvestro, Cenone con i più bisognosi

TERNI "Abbiamo voluto iniziare il 2024 con una serie di iniziative incentrate sulla solidarietà e la vicinanza", cosi Viviana Altamura, assessore comunale al welfare. "Il 31 dicembre c’è stato il cenone del Capodanno di solidarietà – spiega – organizzato dal Comune, insieme all’associazione San Martin, il laboratorio Idea e la Caritas diocesana. Si è tenuto alla mensa di San Valentino, in via Ciaurro, dalle 20-24, finanziato con i fondi dell’assessorato al welfare. È un’iniziativa che ho sostenuto fortemente e ho portato avanti con convinzione, perché nessuno deve passare le feste in solitudine o sentirsi escluso. Si sono esibiti due cantanti e anche un poeta. Alla tombola hanno preso parte decine di persone.

Ringrazio i volontari, capitanati dalla vicepresidente della San Martino nonché responsabile della mensa, Fernanda Scimmi, che hanno allestito una sala davvero bella". Oggi, aggiunge Altamura, " in collaborazione con il Luna Park di Terni e con l’associazione Aladino, abbiamo organizzato un pomeriggio di giostre gratis, dalle 15.30-17.30, per bambini e ragazzi in difficoltà e per il mondo della disabilità. Il 6 gennaio distribuiremo, utilzzando l’e-bike, le calze a tutti i bambini che sono ospiti di strutture di assistenza, come la Casa famiglia". All’iniziativa prenderanno parte associazione San Martino, Caritas, Laboratorio Idea, Ride Bike Sharing Marmore, assessori, consiglieri e addetti comunali.