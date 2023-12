San Martino, aperta al traffico via Beccoli

GUBBIO – Dopo i lavori di riqualificazione e rifacimento della pavimentazione in pietra, è stata inaugurata e riaperta al traffico Via Beccoli, una suggestiva arteria interna al popolare quartiere di San Martino che svolge un ruolo importante nel quadro della viabilità cittadina. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Filippo Stirati, gli assessori Valerio Piergentili e Simona Minelli, tecnici e funzionari comunali, Riccardo Bei titolare della Beico e maestranze dell’impresa che ha eseguito i lavori a regola d’arte e nel rispetto dei tempi previsti. Presente pure il presidente della Società Operaia di mutuo soccorso Ulisse Fata. L’intervento ha richiesto una spesa di 125mila euro ed è parte integrante di quei “cantieri” avviati nel territorio per un importo complessivo di 30 milioni di euro tra Piazza 40 Martiri, Piazza Grande, Asilo Via Fonte Avellana, Puc di San Pietro, edilizia scolastica ed altro.