San Marco, si cambia Buche davanti alla scuola

Da oggi sarà percorribile la nuova viabilità che dalla rotonda Virgilio Coletti prosegue verso strada San Marco-Cenerente. La vecchia viabilità servirà infatti soltanto per l’accesso all’area verde e all’area di parcheggio. Il nuovo tracciato stradale sarà inaugurato ufficialmente la prossima settimana, sabato 27 maggio, dalle ore 10.30, alla presenza del sindaco Andrea Romizi, degli assessori Margherita Scoccia e Otello Numerini, del sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco e del professor Mariano Sartore dell’Università degli studi di Perugia che ha curato il progetto. Parteciperanno anche le associazioni del territorio, i bambini della scuola primaria Francesco Morlacchi di San Marco e il Mercatezio. E magari potrebbe essere l’occasione giusta per aggiustare una serie di buche che con la pioggia di queste giorni stabbo diventando voragini davanti alla scuola elementare di San Marco. Molte le segnalazioni inviate me finora non raccolte da nessuno.