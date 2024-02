San Giustino, vittoria piena a Marcianise

TIM MONTAGGI MARCIANISE

0

ERMGROUP SAN GIUSTINO

3

(24-26, 24-26, 17-25)

MARCIANISE: Drobnic 11, Princi 11, Dalmonte 8, Vetrano 5, Ballan 4, Alfieri 3, Cereda (L1), Faenza 1, Pascucci, Cai. N.E. – Leone, Bizzarro (L2). All. Vincenzo Nacci.

SAN GIUSTINO: Cappelletti 17, Skuodis 9, Bragatto 9, Wawrzynczyk 8, Quarta 4, Biffi 4, Marra (L1), Stoppelli 5, Cozzolino, Cioffi, Troiani. N.E. – Ricci. All. Marco Bartolini.

Arbitri: Marco Pazzaglini (RM) e Fabio Sumeraro (RM).

TIM (b.s. 13, v. 2, muri 9, errori 8). ERM (b.s. 7, v. 5, muri 12, errori 15).

MARCIANISE (NA) - Vittoria piena per la Ermgroup San Giustino che trionfa in trasferta in serie A3 maschile. Gli altotiberini tengono alta la guardia e domano una Tim Montaggi Marcianise molto competitiva. Al fischio d’inizio Bragatto sblocca subito (1-5), Princi cerca di reagire ma Cappelletti incrementa le distanze (15-20), sembra tutto deciso ma c’è il rovesciamento (24-22). Si arriva ai vantaggi dove il muro di Quarta scrive l’uno a zero non sfugge. Invertiti i campi si avanza a braccetto sino al 7-7. I campani rompono gli indugi e vanno avanti grazie all’intraprendente Dalmonte (12-7). La risposta biancoazzurra non tarda e lo strappo è ricucito (15-14). C’è da attendere poco per il sorpasso che avviene su ace di Cappelletti (17-18). I sorpassi si susseguono e ai vantaggi è Cappelletti a rincarare la dose. Terza frazione comandata dai sangiustinesi che scappano (2-10), non cambia più nulla e Skuodis confeziona il successo con un attacco.