San Giustino sconfitta e fuori dai play off

OMI FER PALMI

3

ERMGROUP SAN GIUSTINO

1

(25-22, 21-25, 25-22, 28-26)

PALMI: Stabrawa 18, Corrado 18, Gitto 8, Cottarelli 6, Maccarone 5, Carbone 3, Donati (L), Russo 2, Pellegrino, Amato, Iovieno. N.E. – Rau. All. Andrea Radici.

SAN GIUSTINO: Wawrzynczyk 21, Bragatto 14, Cappelletti 14, Quarta 8, Skuodis 5, Biffi 4, Marra (L1), Cozzolino 4, Stoppelli 1, Ricci 1, Cioffi, Troiani. N.E. – Panizzi, Silvestrelli (L2). All. Marco Bartolini.

Arbitri: Giovanni Ciaccio (PA) e Roberto Guarneri (ME).

OMIFER (b.s. 13, v. 6, muri 14, errori 16). ERMGROUP (b.s. 30, v. 6, muri 9, errori 15).

SAN GIUSTINO - Termina la stagione della Ermgroup San Giustino che viene sconfitta ed eliminata dai play-off di serie A3 maschile. Il sogno degli altotiberini si infrange negli spareggi promozione sulla Omi-Fer Palmi che si è dimostrata più forte, imponendosi quattro volte su quattro in questa stagione. I padroni di casa partono forte ma Wawrzynczyk è sul pezzo (6-7). Corrado produce una accelerazione che crea la spaccatura (14-10). Impossibile ogni rimonta con Corrado imprendibile (nove palle a terra) che porta avanti uno a zero i suoi. Invertiti i campi c’è equilibrio (8-8). Si scatena Bragatto che provoca l’accelerazione in grado di perdurare (14-19). Wawrzynczyk pareggia i conti. Il terzo set avanza spalla a spalla (17-16). È ancora Corrado a determinare il gap (22-18). Gli errori decretano il due a uno. Quarto periodo marchiato a fuoco da Strabawa (11-7). I biancoazzurri non si danno per vinti e con Cappelletti e Wawrzynczyk tengono botta sino ai vantaggi (24-24). A vincere è Palmi che passa il turno.