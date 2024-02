San Giustino fatica, ma esulta in terra salentina

AURISPA DELCAR LECCE

2

ERMGROUP SAN GIUSTINO

3

(25-20, 19-25, 25-20, 17-25, 8-15)

LECCE: Arguelles Sanchez 20, Deserio 11, Mazzone 8, Monteiro 4, Lanciani 3, Ferrini 2, Cappio (L1), Soncini 13, Mariano 2, Matani, Cipolloni. N.E. – Schiattino, Scaffidi, Russo (L2). All. Omar Fabian Pelillo.

SAN GIUSTINO: Wawrzynczyk 20, Bragatto 15, Skuodis 12, Cappelletti 10, Biffi 7, Quarta 6, Marra (L1), Cozzolino, Ricci, Cioffi, Troiani. N.E. – Stoppelli, Panizzi (L2). All. Marco Bartolini.

Arbitri: Danilo De Sensi (RM) e Walter Stancati (BR).

AURISPA (b.s. 20, v. 7, muri 10, errori 14). ERMGROUP (b.s. 19, v. 9, muri 15, errori 12).

LECCE - Torna il successo in serie A3 maschile per la Ermgroup San Giustino che esulta in trasferta. Gli altotiberini faticano per sconfiggere una Aurispa Delcar Lecce coriacea. I padroni di casa iniziano bene ma la reazione di Wawrzynczyk ricuce (7-6). La seconda accelerazione dei pugliesi provoca il distacco (15-9). È il momento che decide il primo set. Dopo il cambio di campo gli ospiti cercano subito di aggredire (6-10). Bragatto è incisivo e tiene a distanza i rivali (15-22). Si torna in parità. Nel terzo parziale i meridionali prendono il comando (8-4). Nonostante gli sforzi prodotti i biancoazzurri restano ad inseguire (17-14). I pugliesi sfruttano Arguelles Sanchez e vanno sul due a uno. Quarto periodo con Biffi scatenato in battuta (0-6). Il margine è mantenuto dagli umbri che sono cinici (7-15). La sentenza è rimandata. Al tie-break è San Giustino a trionfare.